In marcia contro i femminicidi

Una risposta forte, quella della comunità jesina, che lunedì sera ha partecipato in massa al corteo organizzato per dire basta alla violenza di genere. Decine di persone hanno camminato lungo Corso Matteotti con fiaccole, luci e facendo tintinnare mazzi di chiave per fare rumore. Era presente anche il sindaco Lorenzo Fiodelmondo, che ha ringraziato chi ha pensato e promosso l’iniziativa: "Credo sia fondamentale esserci, ogni volta che si prova a far sentire la voce di chi non può più farlo. Il femminicidio rappresenta solo la punta dell’iceberg della violenza degli uomini sulle donne: donne uccise in quanto tali, per aver avuto il coraggio di dire ‘No’. È importante che esistano leggi che riconoscano e tutelino le vittime, ma è ancora più importante che la società e lo Stato intervengano prima, attraverso l’educazione, il cambiamento culturale, la decostruzione degli stereotipi figli di una cultura patriarcale".