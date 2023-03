In memoria di un pompiere morto a 53 anni

La caserma di via Bocconi è intitolata ad un pompiere, morto a 53 anni in un incidente stradale avvenuto ad Orte nel 1985, mentre andava a Roma per servizio. Si chiamava Aldo Filippini, era originario della provincia di Ascoli Piceno ma da anni era in servizio ad Ancona dove era molto conosciuto e stimato al punto che si è ritenuto giusto dedicargli con una targa la palazzina. Ieri è stata invitata alla cerimonia di inaugurazione per la nuova caserma la figlia Antonella. "Sono orgogliosa di questo alto riconoscimento per l’attività svolta da mio padre – ha detto la figlia - che ci ha messo sempre il cuore e tanto tanto coraggio. Io avevo 22 anni quando è venuto a mancare ed è stata una grande perdita. Papà si è sempre distinto per il suo impegno, i pompieri erano una seconda casa per lui, mi ha tramandato questo attaccamento, ha avuto altissimi riconoscimenti, ovunque era molto apprezzato".