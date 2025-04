In mille al corteo pro Palestina. Muri imbrattati: denunciati

Oltre mille persone hanno sfilato nel corteo pro Palestina che si è svolto domenica ad Ancona tra Corso Carlo Alberto fino al centro cittadino, al quale hanno partecipato persone anche provenienti da altre città marchigiane e numerosi cittadini di origine straniera al grido di "Palestina libera". La manifestazione si è svolta senza alcuna criticità di sorta per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche per il contingente di ordine pubblico dispiegato dal questore Cesare Capocasa, d’intesa con la Prefettura. Durante la sfilata del corteo, però, qualche manifestante ha imbrattato alcune pareti pubbliche. I responsabili sono stati fermati nell’immediatezza dal personale della Digos e identificati: si tratta di una 27enne residente fuori regione e di un 47enne italiano. Le indagini della polizia proseguiranno anche nei prossimi giorni affinché tutti gli autori siano individuati e possano rispondere dell’imbrattamento dei muri, anche in sede civilistica con un risarcimento del danno al Comune. Provvedimenti saranno presi nei prossimi giorni anche dal questore sul fronte dell’emissione di idonee misure di prevenzione. Per questa manifestazione, che nel resto d’Italia ha fatto registrare scontri e tensioni, il dispositivo di sicurezza messo in campo, ha previsto la presenza in campo di quasi 50 donne e uomini delle forze dell’ordine che ieri hanno garantito il tranquillo svolgimento della manifestazione. La buona riuscita del numeroso corteo è stata possibile anche grazie ai numerosi presidi previsti ad ogni obiettivo sensibile, presente lungo il percorso: ogni banca, la Sinagoga (dove contemporaneamente si stava svolgendo la funzione pasquale), la sede regionale Rai, la Banca d’Italia ed il consolato. "Tutti obiettivi sensibili – fa sapere la questura – che non hanno subìto alcun danno e che sono stati adeguatamente presidiati anche grazie ad un minuzioso lavoro di organizzazione ed idoneo dispiego delle forze dell’ordine".

Commentano i promotori del corteo: "Una partecipatissima manifestazione con le rivendicazioni di migliaia di persone che sono stanche e arrabbiate di vedere un’intera popolazione spazzata via col benestare del nostro governo e della maggiorparte dei governi occidentali. Forse per qualcuno la vernice su un muro, che può essere lavata via, vale di più di opporsi a una, ormai più volte dichiarata, pulizia etnica".