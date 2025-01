In monopattino senza il casco. Trenta multe della polizia locale

Senza caschetto alla guida di monopattini nel cuore del traffico anconetano, raffica di multe in queste prima settimane di entrata in vigore del nuovo codice della strada. Soltanto la polizia locale ha già stilato una trentina di verbali nei confronti di altrettanti conducenti che, appunto, non avevano il requisito fondamentale, ossia non indossavano il caschetto protettivo divenuto obbligatorio. In un caso ben preciso, avvenuto a metà settimana tra il viale della Vittoria e largo XXIV Maggio, proprio davanti a Palazzo del Popolo, siamo stati testimoni dell’operazione: dall’alt intimato da una pattuglia dei vigili urbani fino alla stesura del verbale nei confronti di una ragazza che, in effetti, non indossava la protezione per il capo. Anche nei suoi confronti, come per tutti gli altri, la sanzione prevista dal codice della strada è di 50 euro (al momento non sarebbero alle viste possibilità di abbassare l’ammontare della sanzione in caso di pagamento immediato). Se per una serie di fattispecie ben precise, ad esempio la guida sotto l’effetto di cannabinoidi, il confronto con il legislatore è ancora in corso e presto potrebbero arrivare modifiche sostanziali, sui monopattini le forze dell’ordine hanno iniziato a non transigere. Di mezzo ne va l’incolumità dei possessori dei piccoli e potenti mezzi di trasporto urbani e, di conseguenza, i costi sociali. Da qui l’applicazione del regolamento da parte del comando dorico che, come accennato all’inizio, ha già effettuato una serie di controlli e di sanzioni nei confronti dei trasgressori. A parte il caso della ragazza davanti al Comune di Ancona registrato pochi giorni fa, il grosso delle sanzioni ha riguardato i lavoratori che quotidianamente si recano al lavoro in ambito portuale, in particolare agli stabilimenti cantieristici che ospitano, nel complesso, circa 5mila addetti. Oltre al casco, assolutamente obbligatorio, ci sono altre misure che i possessori di monopattini dovrebbero rispettare, a partire dalla piena funzionalità del sistema frenante fino alla necessità di montare le luci per rendere il mezzo visibile. Vietato poi andare in due sullo stesso monopattino. Per ora la maggior parte dei controlli e, di conseguenza, delle sanzioni hanno riguardato la guida senza casco, ma l’attenzione riguarda anche tutti gli altri dettagli di legge. Conducenti di monopattini, lo ricordiamo, che ormai non hanno praticamente più alcun tratto di ciclabile su cui transitare, se si eccettua la ‘pista rossa’ dentro il porto antico.