In mostra i "Cavalli" di De Chirico

Prezioso evento d’arte alla Galleria Gioacchini di Ancona, dove per circa venti giorni si può visitare una mostra di Giorgio de Chirico dedicata ai cavalli.

Nello spazio espositivo di corso Garibaldi si avverte il respiro sospeso del mito, grazie alla ventina di opere grafiche del grande Maestro illuminate da una luce tra il fermo e l’innaturale, capaci di trasformare questo splendido animale in apparizione.

Il cavallo come enigma, in sostanza. ‘I cavalli de chirichiani sono famosi al grande pubblico – osserva il gallerista Francesco Gioacchini -, isolati su spiagge silenziose o tra rovine classiche, che portano il senso di un tempo fuori dal tempo, dove l’antico e il moderno si sfiorano. E con questa mostra, abbiamo voluto proporre la nota tematica al pubblico che ci segue da sempre’.

Le criniere, infatti, sembrano sculture, i muscoli un rilievo marmoreo e nello sguardo vibra un presagio onirico.

L’esposizione invita a seguire il loro passo immobile, a interrogare il mistero che si cela dietro la loro immutabile presenza, cuore stesso della pittura metafisica.

Gioacchini spiega che la mostra è costituita da tre cartelle, di cui una, comprendente dieci opere, risale al 1948. Una seconda cartella propone ‘le ville’, mentre la terza ha come ‘sfondo’ il mondo del circo.

In tutte c’è la presenza di un cavallo, magari di piccole dimensioni. Si tratta quindi di un’esposizione con un soggetto preciso, un progetto realizzato da Francesco Gioacchini non senza difficoltà, dietro il quale c’è un’attività di ricerca durat un anno.

Le opere esposte possono essere acquistate. E senza dubbio c’è chi vorrà portarsi a casa una (o chissà, più di una) grafica di uno dei più grandi artisti del Novecento, considerato il principale esponente della cosiddetta pittura ‘metafisica’. In realtà Giorgio de Chirico nel corso della sua attività dipinse nature morte, paesaggi, ritratti e interni, in costante opposizione con le tendenze dell’arte contemporanea, attratto dalla classicità e dal Rinascimento. Ma non abbandonò mai del tutto i temi metafisici.

La mostra, intitolata semplicemente ‘Cavalli’, è aperta tutti i giorni tranne la domenica e il lunedì, negli orari della galleria (9.30 – 12.30 e 16.30 – 19.30.). L’ingresso è libero. Per informazioni: 071201005, www.galleriagioacchini.com e info@galleriagioacchini.com.

r. m.