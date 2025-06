In mostra i gioielli dell’Italia antica

E’ una mostra davvero ‘preziosa’ quella che si inaugura giovedì (ore 11) alla Rocca Roveresca di Senigallia. Lo svela già il titolo: "La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica". Curata da Massimo Osanna, direttore generale dei Musei al Ministero della cultura, e Luana Toniolo, direttrice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, l’esposizione, di portata nazionale, propone una selezione di straordinarie testimonianze archeologiche provenienti da varie parti d’Italia: si potranno ammirare oltre 400 reperti di produzioni ornamentali nell’Italia peninsulare e in Sardegna dalla Preistoria all’Alto Medioevo. La ricca selezione di oggetti di grande valore storico-archeologico, visibile fino all’8 dicembre, consente un affascinante viaggio geografico e temporale nell’Italia antica, tra ornamenti e gioielli che portano con sé non solo bellezza e unicità ma anche valenze simboliche legate agli ambiti del sacro, della magia, del potere e del prestigio sociale, attribuite in passato a questi oggetti che ancora suscitano attrazione e meraviglia in chi li guarda.

Grazie all’impegno di Luigi Gallo, Direttore di Palazzo Ducale di Urbino – Direzione regionale Musei nazionali Marche e del suo staff, la mostra sarà visibile su due piani della Rocca, costituendo il primo appuntamento dopo i lavori di adeguamento, implementazione ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione realizzati con i fondi del PNRR. Per Gallo l’iniziativa "dimostra innanzi tutto che con il lavoro sinergico di vari istituti, i musei italiani sanno far rete per valorizzare e promuovere il nostro straordinario patrimonio. Inoltre l’esposizione certifica una volta di più quanto sia importante che il museo si affermi anche come ambiente dedito alla ricerca scientifica: spazio vivo e vitale per creare infinite occasioni di conoscenza".

Il progetto è frutto della collaborazione scientifica tra le ex Direzioni Regionali Musei di Sardegna, Campania, Calabria, Molise, Marche, Puglia, Basilicata e il Parco archeologico di Pompei. Da sottolineare che l’iniziativa inserisce nell’allestimento due cifre stilistiche perseguite dalla Rocca Roveresca negli ultimi anni: l’attenzione ad una fruizione accessibile, grazie alla riproduzione di alcuni reperti, e il dialogo con la realtà senigalliese insignita del titolo ‘Città della fotografia’, grazie ad una piccola esposizione fotografica in stretto dialogo con i reperti esposti.