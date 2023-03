In mostra la creatività di Franco Kela

Da oggi (ore 18) la galleria d’Arte Grida di via Pergolesi, 32 ospiterà una nuova mostra personale, dedicata questa volta all’artista Franco Kela. Franco Kela è illustratrice, fumettista e pittrice. Profondamente interessata alla ricerca, crea illustrazioni, fumetti e dipinti ricorrendo alle tecniche più diverse: grafite e carboncino, china, acrilico, acquerello, digitale, e varie tecniche di incisione. Ha esposto a Genova, Firenze e più volte alla Biennale di Venezia. "L’arte e la letteratura, la poesia, attingono dai sogni – spiega Franco Kela –. Alcune rappresentazioni a carboncino ritrovate nelle grotte sono interpretate come sogni. La loro astrazione ci permette di scavalcare i limiti della ragione, di far visita al nostro inconscio. L’immaginario onirico proietta i nostri desideri, le fantasie e le paure, ma è un campo libero. Libero dai compromessi e dalle norme che regolano le comunità. Campo dai confini incerti, in cui forse siamo del tutto soli".