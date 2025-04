In mostra l’arte dei bambini di Gaza tra dolore, angoscia e speranza

Ancona ospita la mostra "heART of Gaza – L’arte dei bambini di Gaza", un insieme di disegni e parole che raccontano la guerra attraverso gli occhi dei bambini palestinesi, riflettendo i loro vissuti di dolore e angoscia ma anche grandi vissuti di speranza per il futuro. L’allestimento della mostra è frutto dell’iniziativa di molte associazioni culturali ed enti del terzo settore attivi nel territorio locale, tra le quali figurano anche Casa delle Culture Ancona, Amnesty International, Ass. AMAD, Free Woman e molte altre. La mostra, che ha il patrocinio del Comune di Ancona, si terrà dal 3 al 18 aprile, presso Zucchero a Velò in via Torresi 18 e presso gli esercizi commerciali di Piano San Lazzaro e Corso Carlo Alberto.