In mostra le opere con la carta di Lughìa

Taglio del nastro ieri, nella sede storica della Fondazione Carifac di via Gioberti, per la mostra "Lughia a Fabriano, dieci anni con la carta", retrospettiva che accoglie un gran numero di opere realizzate dall’artista con materiali cartacei. A presentare la mostra ieri il presidente Dennis Luigi Censi e il curatore e critico d’arte Giuseppe Salerno. Introdotta in catalogo da Paolo Portoghesi e Rossella Vodret, Lughia è approdata a Fabriano, per la prima volta, nel 2011 quando la città ha allestito una sua mostra alla pinacoteca Molajoli. Trasferitasi a Fabriano, Lughia si è appassionata alla carta e ha condotto ricerche i cui risultati sono stati apprezzati in più occasioni. Un’artista poliedrica che della città della carta ha saputo cogliere l’anima. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 24 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Gli scenari silenti delle sue architetture di sabbia, le pitture evocatrici di atmosfere arcaiche, le ombretracce dell’assenza umana, le elaborazioni al computer, le opere su alluminio e quelle luminose su plexiglass, le sculture di ferro e gli assemblaggi con i legni del mare, insieme alle sue sorprendenti opere con la carta, si accompagnano a performances e installazioni in ambienti naturali.