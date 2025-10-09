In nome di Gonnella. Il Parco del Forte sarà intitolato all’ex sindaco

Dopo tanto parlarne all’interno della comunità, martedì scorso l’amministrazione del comune di Coreglia Antelminelli guidato dal sindaco Marco Remaschi ha ufficializzato, con una specifica delibera di giunta, l’intitolazione del Parco del Forte, alla memoria del prestigioso concittadino Trento Gonnella, scomparso nel luglio del 1991.

Il Parco, completamente riqualificato e attrezzato per la piena fruizione di bambini e di adulti è stato inaugurato il 25 settembre del 2021 per volontà dello stesso primo cittadino, e rappresenta un luogo del cuore per la comunità del capoluogo. La decisione dell’intitolazione era nell’aria da parecchio tempo e, anche grazie alla formale richiesta scritta di numerosi cittadini, si è concretizzata attraverso diverse motivazioni, che rappresentano la base distintiva della la vita comunitaria di Trento Gonnella.

La sua figura, spiegano dall’amministrazione comunale, ha ancora una forte presenza nella memoria collettiva del capoluogo e non solo. Nato a Coreglia Antelminelli nel 1924, nella sua vita è stato commerciante, albergatore e affermato pittore. Presidente del Consorzio Socio Sanitario, la Asl di oggi, amministratore dell’ospedale Pierotti di Coreglia, oltre a ricoprire l’incarico di sindaco di Coreglia Antelminelli dal 1985 al 1991.

"Si è trattato di un gesto importante e ampiamente condiviso, quasi un atto dovuto verso chi, in tanti modi diversi, ha saputo essere vicino alla gente con la sua capacità di relazionarsi e di intuire rapidamente i singoli caratteri, le ansie e i bisogni - dicono il sindaco Marco Remaschi e il vice Giorgio Franco Daniele - Una doverosa iniziativa per ricordare una personalità che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Come amministrazione comunale abbiamo voluto interpretare il desiderio di molti cittadini che ancora oggi, nonostante sia venuto a mancare nel 1991, ne ricordano le qualità umane e professionali. Entro la fine dell’anno, appena espletate le procedure di rito da parte della competente Prefettura, si procederà con la cerimonia pubblica di intitolazione, alla quale sarà chiamata a partecipare tutta la cittadinanza".

