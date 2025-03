In omaggio con il Carlino martedì c’è Vanity Fair

Un’opportunità unica per conoscere da vicino grandi personaggi internazionali e delle nostre città, ma anche per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere, l’evoluzione del costume e i protagonisti di moda, attualità e spettacolo. E’ il senso del progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 18 marzo con l’acquisto del quotidiano.

Nel nuovo numero riflettori puntati sul cantastorie Lucio Corsi, 31 anni, che si racconta dalla sua casa in Maremma. Riservato e geloso della sua privacy, Corsi apre le porte della sua dimora e in una lunga intervista spiega come mantiene i piedi per terra nonostante l’enorme successo che lo ha travolto nell’ultimo mese dopo il secondo posto al Festival di Sanremo con il brano "Volevo essere un duro", ora Disco d’oro, e in attesa di salire sul palco dell’Eurovision Song Contest a maggio. Lucio Corsi parla di amicizia, di amore, di politica e molto altro: un ritratto del musicista schietto e molto meno idealizzato rispetto a quello che arrivava dall’Ariston, quando lo chiamavano "folletto" o "poeta" e i paragoni con i grandi, da David Bowie a Ivan Graziani, si sprecavano. "Ci faccio una risata sopra", dice. Noi siamo con lui, in attesa di ascoltare il nuovo disco "Volevo essere un duro" in uscita il 21 marzo per sugarmusicofficial e vederlo dal vivo in tour da aprile.

Lucio Corsi è stato senza dubbio la rivelazione del Festival di Sanremo, anche se i cultori del cantautorato italiano dal palato più fine conoscevano già i suoi lavori, avendo partecipato a diversi festival musicali nei quali si era fatto notare per la sua originalità.