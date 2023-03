In piazza arrivano i "fiori della consapevolezza"

Molte piazze marchigiane ospiteranno oggi l’iniziativa "I fiori della Consapevolezza", promossa dall’Associazione Progetto Endometriosi a sostegno della corretta informazione su questa malattia cronica che colpisce circa il 10-15% delle donne in età riproduttiva e interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire.

Ma presto la Regione Marche potrebbe dotarsi di una legge specifica che punta a promuovere la prevenzione e quindi la diagnosi precoce, nonché il miglioramento delle cure e della ricerca.

A presentarla, quasi un anno fa, è stata la vice capogruppo del Partito Democratico Anna Casini. La proposta ha iniziato il suo iter in commissione e a breve dovrebbe essere calendarizzata nell’ordine del giorno del consiglio regionale. "Questa proposta di legge - afferma la vice capogruppo dem - va a colmare un vuoto legislativo e dà una risposta concreta a un problema di salute molto serio, che colpisce un numero sempre più crescente di donne. In Italia, infatti, sono almeno 3 milioni i casi di diagnosi conclamata e il picco si verifica tra i 25 e i 35 anni. Ma l’endometriosi può comparire anche in fasce d’età più basse e, purtroppo, la diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche. È quindi fondamentale promuovere la conoscenza e la ricerca sull’endometriosi e riconoscerne la rilevanza sociale".