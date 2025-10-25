Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ancona
25 ott 2025
GIACOMO GIAMPIERI
Cronaca
In piazza arrivano i ’lunedì del sindaco’

Al via il ciclo di incontri con la cittadinanza che vedranno protagonisti, a rotazione, la prima cittadina e i componenti della giunta

La sindaca Stefania Signorini

La sindaca Stefania Signorini

Dalla ‘Giunta in piazza’, rispolverata dopo la conferma della ‘Prof’ al Castello, ai ‘Lunedì del sindaco’. Cambiano il nome dell’iniziativa, un tempo itinerante, e la location, da piazza Mazzini al trasferimento nell’isola pedonale di via Bixio, vicino piazza Fratelli Bandiera, zona ex Mercato coperto. Non cambia affatto la sostanza.

Da lunedì 3 novembre, e ogni primo lunedì del mese, in occasione del mercato del centro, il primo cittadino Stefania Signorini, sempre presente, e la sua squadra – la vice Valentina Barchiesi, gli assessori Ilenia Orologio, Elisa Penna, Marco Giacanella e Romolo Cipolletti –, che interverrà a rotazione, saranno nel cuore pulsante della città per incontrare residenti, commercianti e associazioni, per un filo diretto con la comunità. Ascoltarne proposte, suggerimenti e raccogliere le segnalazioni.

La postazione sarà facilmente identificabile, visto il (classico) gazebo giallo del Comune, sotto al quale sindaco e amministratori convoglieranno dalle 10 alle 12.

"Credo profondamente in una città costruita insieme ai cittadini – dice Signorini –. Organizzare incontri in modo regolare, durante il mercato settimanale, ci consente di essere presenti e fisicamente vicini ai cittadini, perché ci troveremo proprio dove le persone si incontrano e vivono la città".

E infatti, si apprende, l’idea di un appuntamento periodico è nata proprio in occasione delle visite del sindaco al mercato: i cittadini, sempre molto numerosi tra le bancarelle dei venditori ambulanti, ogni volta hanno colto l’occasione per avanzare idee, sottolineare esigenze pratiche, sottoporre disagi e segnalare disservizi da risolvere.

Una strategia, informano dal Municipio, che s’inserisce in un percorso già avviato, tra assemblee pubbliche su progetti o interventi di primo piano. Senza dimenticare gli appuntamenti nelle piazze e nei quartieri, si diceva, con la ‘Giunta in piazza’, una tradizione falconarese intrapresa sin dalle legislature antecedenti al Signorini uno e bis.

Ora si scommette sulla giornata del lunedì, sempre particolarmente affollata per via del mercato settimanale. E così, provare ad accorciare la catena di dialogo tra amministratori e popolazione.

"L’invito è rivolto a tutti i cittadini, siano essi privati, imprenditori, rappresentanti di associazioni, che desiderano partecipare attivamente alla vita pubblica, segnalare criticità, proporre idee o semplicemente confrontarsi con chi amministra", chiudono da Falconara Alta.

Giacomo Giampieri

© Riproduzione riservata

