In piazza arrivano i ’lunedì del sindaco’

Dalla ‘Giunta in piazza’, rispolverata dopo la conferma della ‘Prof’ al Castello, ai ‘Lunedì del sindaco’. Cambiano il nome dell’iniziativa, un tempo itinerante, e la location, da piazza Mazzini al trasferimento nell’isola pedonale di via Bixio, vicino piazza Fratelli Bandiera, zona ex Mercato coperto. Non cambia affatto la sostanza.

Da lunedì 3 novembre, e ogni primo lunedì del mese, in occasione del mercato del centro, il primo cittadino Stefania Signorini, sempre presente, e la sua squadra – la vice Valentina Barchiesi, gli assessori Ilenia Orologio, Elisa Penna, Marco Giacanella e Romolo Cipolletti –, che interverrà a rotazione, saranno nel cuore pulsante della città per incontrare residenti, commercianti e associazioni, per un filo diretto con la comunità. Ascoltarne proposte, suggerimenti e raccogliere le segnalazioni.

La postazione sarà facilmente identificabile, visto il (classico) gazebo giallo del Comune, sotto al quale sindaco e amministratori convoglieranno dalle 10 alle 12.

"Credo profondamente in una città costruita insieme ai cittadini – dice Signorini –. Organizzare incontri in modo regolare, durante il mercato settimanale, ci consente di essere presenti e fisicamente vicini ai cittadini, perché ci troveremo proprio dove le persone si incontrano e vivono la città".

E infatti, si apprende, l’idea di un appuntamento periodico è nata proprio in occasione delle visite del sindaco al mercato: i cittadini, sempre molto numerosi tra le bancarelle dei venditori ambulanti, ogni volta hanno colto l’occasione per avanzare idee, sottolineare esigenze pratiche, sottoporre disagi e segnalare disservizi da risolvere.

Una strategia, informano dal Municipio, che s’inserisce in un percorso già avviato, tra assemblee pubbliche su progetti o interventi di primo piano. Senza dimenticare gli appuntamenti nelle piazze e nei quartieri, si diceva, con la ‘Giunta in piazza’, una tradizione falconarese intrapresa sin dalle legislature antecedenti al Signorini uno e bis.

Ora si scommette sulla giornata del lunedì, sempre particolarmente affollata per via del mercato settimanale. E così, provare ad accorciare la catena di dialogo tra amministratori e popolazione.

"L’invito è rivolto a tutti i cittadini, siano essi privati, imprenditori, rappresentanti di associazioni, che desiderano partecipare attivamente alla vita pubblica, segnalare criticità, proporre idee o semplicemente confrontarsi con chi amministra", chiudono da Falconara Alta.

Giacomo Giampieri