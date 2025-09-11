In piazza Cavour si celebra la birra. Anche concerti

Torna, da domani, "In Bocca al Luppolo", il Festival delle birre artigianali e agricole organizzato da Cna Ancona insieme a Slow Food e promosso con il patrocinio del Comune di Ancona. L’edizione 2025 parte venerdì 12 fino a domenica 14 settembre, nella centralissima piazza Cavour, con orario continuato dalle 17 alle 24. Tre giorni di degustazioni, musica live, laboratori ed eventi per celebrare la cultura brassicola e agricola delle Marche e non solo.

I concerti avranno, come ogni anno, un ruolo preminente nella manifestazione. Il palco di piazza Cavour si animerà ogni sera (sempre alle 21,30) con concerti di grande energia. Venerdì 12 settembre Zio Pecos, storica rock band anconetana, che spazia tra cover e brani originali; sabato 13, King’s Head ritornano dopo il successo dell’anno scorso la cover band anconetana dei Queen; domenica 14 The Steel Bones, formazione marchigiana dal sound potente e deciso.

Sabato (18.30) sarà il turno del laboratorio di Slow Food Ancona e Conero. L’associazione proporrà un laboratorio speciale dal titolo ‘Birre&formaggi a latte crudo’. Quest’anno saranno protagonisti otto birrifici artigianali e agricoli provenienti da Marche, Romagna e San Marino.

"In Bocca al Luppolo è ormai un appuntamento fisso per Ancona e per gli amanti della birra artigianale del territorio – ha commentato Andrea Cantori, segretario della Cna di Ancona – Vogliamo che questa manifestazione diventi sempre più un punto di riferimento per chi cerca autenticità, gusto e convivialità".