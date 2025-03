In piazza Cavour torna il mercatino dell’artigianato

Le bancarelle di Mylove Eventi animano il fine settimana ad Ancona. L’appuntamento è in piazza Cavour, sabato 15 e domenica 16 marzo, dalle 9 alle 20. Si tratta del consueto mercatino che va in scena nel terzo week-end del mese. Artigianato, oggettistica creativa, hand made, vintage, bigiotteria e tanti prodotti tipici saranno in vendita sulle bancarelle degli espositori di Mylove Eventi, l’agenzia di Carmen Lisa Carella.

"Quaranta espositori provenienti da Marche, Abruzzo, Umbria, Piemonte, Romagna – ha detto Carmen Lisa Carella –. Ci saranno i formaggi dal Piemonte, il miele a chilometro zero, i salumi e formaggi delle Marche, Umbria e Abruzzo. Creme spalmabili al peperoncino, cosmesi naturale all’aglio, dolci artigianali abruzzesi, frutta secca e caldarroste. Ma anche pelletteria artigianale, lampade di sale, bigiotteria in macramè, candele artigianali, bigiotteria con le pietre. Saponi francesi, borse in pelle artigianali. Tanta scelta tra i produttori e creativi selezionati in tanti anni di organizzazione di eventi mercatali. Ogni espositore è pronto non solo a dare una consulenza per migliorare i vostri acquisti – ha concluso la titolare dell’agenzia Mylove Eventi –, ma anche ad accogliere le ordinazioni per bomboniere personalizzate per le vostre cerimonie e avvenimenti".

