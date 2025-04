In piazza della Libertà c’è la Festa dei Fiori: fondi per un’ambulanza

Il fine è di quelli nobili: attraverso l’acquisto di un fiore o di una pianta si può contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza. In piazza della Libertà a Castelferretti sta per tornare un grande appuntamento per la comunità. Quello del prossimo fine settimana, dov’è in programma – a partire dalle 9 – la 30esima edizione della Festa dei Fiori. L’iniziativa si terrà sabato 3 e domenica 4 maggio nella popolosa frazione falconarese e, come di consueto, una ricca esposizione floreale colorerà quel weekend. Il ricavato delle vendite verrà devoluto interamente alla Croce Gialla Falconara e servirà a sostenere l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune e i commercianti di Castelferretti.