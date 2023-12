In piazza Quintino Sella la fiera di Santa Lucia. Poi un coro dei bambini

Al via stamattina, in piazza Quintino Sella, la tradizionale fiera di Santa Lucia con bancarelle e stand per tutto il giorno. Intanto proseguono le iniziative del calendario di Natale e oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 al museo diocesano saranno protagoniste le voci angeliche del Natale con il coro dei bambini della parrocchia Misericordia e a cura della professoressa Gabriella Pozzessere. Dopo il concerto castagne e vin brulè per tutti i partecipanti. Tutte le iniziative del calendario natalizio sulla pagina web del Comune.