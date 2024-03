"In piazza Roma ci sono gli stalli per ospitare tutti"

"Per ora le bancarelle restano in corso Garibaldi, ma andremo avanti a proroghe periodiche come fatto fino ad oggi. Altre opzioni? L’unica, in realtà la prima a cui avevamo pensato, era mettere gli ambulanti spostati da corso Mazzini in piazza Roma, assieme agli altri, ma avremmo spezzato in due il mercato". Così Angelo Eliantonio, assessore con delega al commercio, a margine della seduta della VIII Commissione (attività economiche, mercati) che si è svolta ieri mattina. La seconda scadenza sull’ubicazione delle 23 bancarelle spostate da corso Mazzini per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione del Mercato delle Erbe, è vicina. Come accaduto per la prima, a febbraio, l’amministrazione prorogherà la disposizione, ma senza fornire una soluzione definitiva, segno che vuole ancora studiare le possibili opzioni. Prima di analizzare la logistica Eliantonio ha lanciato un messaggio preoccupante, confermando quanto da noi riportato pochi giorni dopo l’inizio del cantiere al mercato coperto: "Il vero problema sono i commercianti fissi di corso Mazzini _ ha detto l’assessore con altre deleghe come Grandi Eventi e urbanistica _ che stanno conoscendo una profonda riduzione dei fatturati rispetto al periodo precedente (i 23 banchi sono stati spostati in corsi Garibaldi dall’8 gennaio scorso). Le opere pubbliche sono importanti, ma certo creano una serie di disagi difficili da affrontare e alla fine c’è sempre qualche scontento. Tornando alle ubicazioni del mercato ambulante, in piazza Roma ci sarebbero gli stalli per accogliere tutti, magari convincendo i commercianti a rispettare le dimensioni dei lori stalli evitando di allargarsi. Così facendo però lasceremmo da sole le attività nella parte alta di corso Mazzini e via Castelfidardo". Eliantonio ha ragionato anche sulla questione del carico-scarico e dei presunti disagi e pericoli: "Qualche timore c’era all’inizio, adesso mi sembra tutto superato; tra l’altro grazie alla presenza della bancarelle gli autisti delle consegne sono costretti ad andare più piano". Gli ambulanti intanto la scelta l’hanno fatta: vogliono restare lungo il ‘corso’.