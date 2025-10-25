In piazzale della Libertà. Spunta un nuovo parcheggio. Ex Stracca: 50 posti auto

Accordo per reperire almeno 50 posti auto, dedicati prettamente ai residenti, nel cratere abbandonato del cantiere ex Stracca. A favorirlo è stato l’intervento dell’assessore ai Lavori pubblici Tombolini che punta a ottenere il massimo da una situazione drammatica che ha visto il progetto di un grande condominio green di lusso andato in fumo dopo il fallimento della società che se ne stava occupando. L’accordo in questione si lega a un altro cantiere che si appresta a partire nella stessa zona, anzi a pochi metri di distanza. Stiamo parlando dell’ex Ipsia di via Curtatone, l’immobile che la vecchia amministrazione è riuscita a vendere alla direzione regionale dell’Inail e che nei progetti dell’ente dovrebbe accogliere il personale anche della direzione provinciale (la sede di piazza santa Maria a cui si aggiunge il direzionale Inail di via Piave). In pratica l’impresa che si occuperà di quel cantiere sistemerà l’area interna dell’ex Stracca in modo da poter realizzare circa 50 posti auto da aggiungere ai 12 venuti fuori dopo la rimozione della gru su via Montebello. Un pensiero in meno per l’amministrazione comunale che potrebbe intervenire con dei bonus nei confronti dell’impresa che presto dovrebbe iniziare i lavori. Prima va risolto un problema legato a una cabina elettrica interna al plesso che va rimossa e portata fuori.

Intanto, a proposito di parcheggi, ieri la giunta comunale dorica ha esaminato la possibilità di realizzare un nuovo parcheggio a raso in piazzale della Libertà, a ridosso del comando dei vigili del fuoco, adottando il Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) che ne definisce gli elementi principali. L’intervento nasce dall’esigenza di individuare nuovi spazi per la sosta privata, uno dei problemi più sentiti legati alla viabilità cittadina e al tentativo di decongestionare il traffico urbano. L’area individuata, collocata sul bordo sud della rotatoria di piazzale della Libertà, è ritenuta ideale per rispondere alle necessità di sosta della zona. L’accesso all’area di parcheggio è previsto da via Vallemiano e da via Martiri della Resistenza, mentre l’uscita sarà disciplinata con obbligo di svolta a destra su via Bocconi. L’area complessiva interessata è di circa 930 metri quadrati. Una piccola porzione, di circa 20 metri quadrati, risulta di proprietà del Demanio, mentre la restante parte è interamente comunale. Il progetto prevede la realizzazione di 26 posti auto che si aggiungono ai 17 già esistenti e richiederà alcuni interventi di gestione del verde e adeguamenti catastali, considerata la diversa titolarità delle aree coinvolte.

Il piano di parcheggio sarà caratterizzato da corsie di marcia in mattonelle di cemento continue e stalli di sosta realizzati con mattonelle forate a verde, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e integrazione ambientale. È inoltre previsto un sistema di smaltimento delle acque meteoriche superficiali e un impianto di pubblica illuminazione, supportato da uno studio illuminotecnico che definirà le caratteristiche e le quantità necessarie per l’intera area. Uno studio sul verde supporterà la necessità di riorganizzare l’area in funzione della gestione degli spazi e, contestualmente, del mantenimento delle essenze attualmente presenti, anche attraverso processi di ripiantumazione. Il costo complessivo stimato dell’opera è di 140mila euro. "Tra i temi legati alla viabilità cittadina – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini – uno dei più significativi è quello della sosta. Questo intervento, pur contenuto nelle dimensioni, va nella direzione di una gestione più ordinata del traffico urbano e di una migliore accessibilità per residenti e utenti".