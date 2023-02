In pieno centro apre un distributore di snack "Qui non serve personale, risparmiamo"

Un punto snack in piazza Roma: ha aperto Take a break. Il nuovo locale sorge là dove prima c’era il negozio di cover, all’angolo con corso Mazzini.Un angolo di distributori di bevande in pieno centro al posto delle cover che si sono spostate a fine gennaio in corso Garibaldi, nei locali dell’ottica moderna, che ha chiuso i battenti qualche mese fa. A gestirlo, è Samir Lababidi, proprietario della pizzeria ‘L’arte della pizza’ di corso Amendola, nei pressi dello stadio Dorico, e di via Benincasa. Per lui, questo è il secondo punto self service, dopo quello del Piano, in piazza Ugo Bassi: "Com’è nata l’idea? Beh, dal fatto che si fatica sempre di più a trovare lavoratori e personale. E i lavoratori che si trovano oggi non hanno più quella grinta che caratterizzava i giovani 10 o 15 anni fa. Di conseguenza, abbiamo optato per questa soluzione. Qui non serve personale, ma io qui ci sono comunque spesso per ricaricare le macchinette o controllare che tutto funzioni bene". Se le sue pizzerie si apprestano a chiudere? "Nient’affatto, tutt’altro. Quest’anno festeggiamo 20 anni di attività, ma certo è che i costi, nel tempo, sono lievitati molto, così come le spese di gestione. Oggi, gestire un ristorante o una pizzeria significa pagare le materie prime come l’oro. È tutto raddoppiato, se non triplicato. Vi faccio un esempio. Un sacco di farina da 25 chili prima costava 9 euro al chilo, mentre ora ne costa quasi 20. Idem per l’olio: prima andava a 1 euro e 30, adesso a 3 e 80. E non parliamo delle utenze, dall’energia al gas. Qui, per fortuna, il gas non lo ho e l’energia consuma poco perché le macchine sono di ultima generazione. Senza considerare i contributi dei dipendenti. Al contrario, col self service è tutto automatico e l’impegno, a livello di tempo, è di due-tre ore al giorno". Nello shop, aperto 7 giorni su 7 (24 ore su 24), ci sono barrette energetiche, caffè e altre bevande, con pietanze dolci o salate: "Il caffè è buono, ne abbiamo due tipologie". A livello di costi di avviamento del locale, siamo sui "50mila euro. Quindi – riflette il titolare – l’investimento non è poi così differente da quello che ho fatto per la pizzeria. È un servizio in più per la città.

Nicolò Moricci