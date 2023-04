In pochi leggono, ma serve a riflettere

Perché la lettura fra i ragazzi è sempre meno diffusa? Perché qualcuno legge troppo e qualcuno neanche ci prova? C’è chi legge perché è obbligato dai genitori, ma c’è chi non lo fa perché non è interessato alla lettura o non ha la costanza di terminare un libro.

I ragazzi veramente appassionati di lettura sono pochi, in prevalenza in realtà sono ragazze. Io vorrei provare a chi non legge, chi non ci ha mai provato e si rifiuta di farlo, chi legge mai, chi ride degli altri appena cita un libro e chi si sente superiore perché non ha mai toccato un libro. Ci vorrei proprio provare. Ma non ci riesco.

Mi sforzo ma non capisco come non si possa decidere di provare almeno ad avvicinarsi a un libro e alla lettura. Io ho amici che leggono tutte le ore, tutti i minuti, tutti i secondi. Ecco, secondo me non bisognerebbe essere né un fanatico della lettura, né una persona che la odia, bisognerebbe essere una via di mezzo. Non voglio assolutamente criticare le persone che non leggono, anzi vorrei capire il loro punto di vista, perché non leggono e perché criticano se qualcuno lo fa. Aspetterò pazientemente la riposta e quando incontrerò qualcuno capace di spiegarmelo non lo criticherò ma proverò a fargli capire che leggere è importate. Se, nonostante i miei sforzi, non ci sarò riuscita, accetterò la sua decisione. Da parte mia posso dire che sono un’amante della lettura e divoro romanzi che, in generale, secondo me sono più interessanti ad esempio di un film perché ti puoi immaginare i luoghi e i personaggi, evidenziare una frase che ti ha colpito, tornare a rifletterci.

Emma Paris