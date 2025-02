In porto la nave a doppia propulsione

Il porto di Ancona ha ospitato per la prima volta una nave a doppia propulsione, combustibile tradizionale (diesel) e gas liquefatto, Cma Cgm Altamira, dell’omonima compagnia di navigazione francese Cma-Cgm, uno dei maggiori player mondiali del traffico containerizzato: lunga 204 metri, larga trenta, di oltre 32mila tonnellate di stazza lorda, capace di portare duemila container, con un volume di stoccaggio del gas liquido pari a 1.053 M3, e un motore di 12mila Kw di potenza costruito dalla tedesca Man, velocità di oltre 18 nodi. Fa parte di una serie di unità gemelle in costruzione, a doppio carburante di propulsione Lng, del valore ciascuna di 63 milioni. La nave è stata ispezionata per la prima volta da una Guardia costiera del Mediterraneo, quella dei militari del nucleo specialista di sicurezza della navigazione, essendo di nuova costruzione e consegnata da cantieri Sud Korea nel 2024.