In preda all’alcol maltratta la mamma. Il Questore ammonisce un 25enne

Il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento d’ammonimento urgente per le condotte maltrattanti e vessatorie che un giovane di 25 anni, italiano, metteva in atto nei confronti della mamma, con la quale convive. I poliziotti hanno scoperto che da qualche anno il rapporto tra mamma e figlio era diventato sempre più difficile, soprattutto a causa dell’abuso di alcool del venticinquenne che spesso, rientrando a casa, iniziava ad inveire nei confronti della mamma, insultandola o svegliandola in piena notte anche senza motivo. La donna, seppur esasperata dall’atteggiamento del figlio, non aveva il coraggio di rivolgersi alle Forze dell’Ordine e non ha mai voluto denunciare gli abusi subìti dal giovane. La Polizia di Stato però ha avviato un’ istruttoria urgente con la quale ha scoperto la situazione: la donna era costretta a vivere nell’abitazione ogni volta che il figlio, in preda all’alcool, rincasava. All’esito dell’istruttoria l’uomo è stato ammonito ed invitato ad intraprendere un percorso di supporto psicologico anche per uscire dalla sua dipendenza, anche al fine di comprendere il disvalore di quelle gravi condotte. È stato inoltre avvisato che, se dovesse continuare nonostante la misura di prevenzione del Questore, sarà denunciato d’ufficio e la sua pena sarà aumentata proprio in forza della misura nei suoi confronti. Si tratta del decimo ammonimento emesso dal Questore dall’inizio dell’anno. La Polizia di Stato ricorda che tale misura è attivabile anche su istanza della vittima di maltrattamenti o atti persecutori, rivolgendosi ad Ufficio di Polizia. La segnalazione è inoltre possibile anche tramite l’app YouPol, scaricabile gratuitamente su dispositivi Apple e Android.