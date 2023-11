In Prefettura oggi verrà sottoscritto il protocollo per prevenire e contrastare la violenza di genere

L’appuntamento è per oggi a mezzogiorno in Prefettura dove sarà sottoscritto il protocollo operativo della Rete antiviolenza provinciale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne e, di conseguenza, contro i figli minori eventualmente presenti. Il documento nasce dagli impegni assunti dai soggetti firmatari con il protocollo d’intesa interistituzionale sottoscritto il 25 novembre di due anni fa e mira alla definizione e all’affinamento progressivo delle modalità operative condivise per rendere più efficaci le misure di contrasto e la realizzazione di percorsi di uscita dalla violenza. In pratica vengono definiti ruoli, procedure, flussi di comunicazione e buone prassi di quei soggetti della rete provinciale antiviolenza che intervengono effettivamente nelle fasi di emergenza e presa in carico delle donne e soprattutto enuncia esplicitamente che nella fase della richiesta d’aiuto le vittime di condotte violente, maltrattanti o persecutorie possono rivolgersi al Servizio sociale del Comune-Ambito Territoriale sociale, ai Servizi sanitari, alle forze dell’ordine, al Centro antiviolenza di Ancona e ai suoi sportelli territoriali. Nella fase di presa in carico è previsto un diverso percorso a seconda che sussista o meno la necessità o l’opportunità di allontanamento immediato della donna e degli eventuali figli.