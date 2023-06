In prima linea per il sociale

Laureata all’Università di Bologna nel 1991, svolge la professione di avvocato da trent’anni, prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e minorile, branca che cura nello Studio associato di cui fa parte. Dal 2019 è Presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - sezione di Ancona e da sempre è impegnata nel sociale con incarichi giudiziari (tutore volontario e curatore speciale dei minori) e ha partecipato attivamente in associazioni sportive e istituzioni scolastiche dove ha rivestito e riveste ruoli elettivi e no profit. Per la prima volta candidata ed eletta al Consiglio Comunale con la lista Ancona Protagonista.