"In ricordo di Bastari, innamorato di Staffolo. Ci mancherai tanto"

"E’ stato un anno pesante senza Savino Bastari. La sua assenza improvvisa è stata, ed è tutt’ora, un macigno che grava nella nostra vita di tutti i giorni. Nato a Cupramontana da una famiglia umile, si era fatto da solo, assumendo incarichi direttivi a iniziare dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, attuale Intesa SanPaolo, per ricoprire ora il ruolo importante di direttore generale presso la Bcc. Anche quest’ anno la sua banca ha richiesto dei pacchi natalizi da inviare ai suoi colleghi ad Udine, Bologna, Milano e Roma. Questo era un progetto che babbo aveva iniziato da qualche anno per far conoscere i prodotti del nostro territorio. Era fiero delle sue origini e condivideva spesso racconti e curiosità riguardanti la sua infanzia, le varie attività di Staffolo e tutti gli eventi che venivano organizzati. Insomma, volenti o nolenti tutti erano al corrente degli avvenimenti della vita paesana. Babbo era innamorato di Staffolo, si sentiva da come ne parlava, e devo dire grazie a lui per l’attaccamento che poi crescendo mi ha trasmesso. Aveva molte passioni, ma la più importante era quella per la storia. Ogni volta che usciva un documentario di Barbero era come un bambino il giorno di Natale. Aveva una curiosità immensa e non vedeva l’ora di poterla condividere con noi.

Nonostante fosse immerso nel lavoro era un padre sempre attento e presente. Era un amico sempre pronto al confronto, con cui confidarsi. Ci manca tantissimo. Era un uomo solare, determinato, arguto e dolce. Amava molto il suo lavoro, il suo paese natio, Staffolo, ma soprattutto la sua famiglia, di cui non smetteva mai di parlare. Nonostante vivesse una vita frenetica, passata tra una città all’altra dell’Italia, trovava sempre il tempo di aiutare chi gli chiedeva consiglio. Ricorderemo per sempre la tua risata, i bei momenti passati insieme, e le attenzioni che dedicavi a ognuno di noi. Hai sempre donato amore incondizionato, anche quando ti facevamo dannare. Non c’è stato un giorno in cui non abbiamo sentito il bene che ci volevi. La vita senza di te è più difficile. Ci manchi tanto, ma sappiamo che continuerai a starci accanto. Il tuo ricordo sarà per sempre vivo in noi, ogni giorno nella nostra vita. Savino ha lasciato un vuoto solo anche tra i suoi colleghi che continuano a ricordarlo con affetto. Nella sede di Roma del Gruppo è stata dedicata a Savino Bastari di Satffolo una sala riunioni".

Giulia Maria e Gabriele

e i colleghi di Savino Bastari