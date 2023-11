In ricordo di Berti, grande intellettuale morto un anno fa

Il 29 novembre del 2022 ci lasciava Gian Franco Berti. A distanza di un anno amici e collaboratori, di Jesi e non solo, intendono ricordare degnamente il fondatore del Centro Studi Piero Calamandrei di Jesi, di cui fu Presidente ¬fino all’ultimo giorno di vita. Manager (è stato presidente dell’Assindustria Comitato della Vallesina), amministratore pubblico (è stato consigliere comunale dal 1975 al 1976 con il P.R.I.), organizzatore culturale ( fu il primo Presidente della Fondazione Pergolesi Spontini), intellettuale liberale animato da una militanza civile non comune, ha portato a Jesi, negli anni di vita del Centro Studi Calamandrei, personaggi eminenti della cultura italiana, accomunati da un forte senso delle istituzioni e da una vivida concezione dell’impegno civile: Alessandro Galante Garrone e Carlo Azeglio Ciampi, don Luigi Ciotti e Paolo Borgna, Fausto Bertinotti e Valentino Parlato, Luciana Castellina e Antonio Martino, Saverio Vertone e Luciano Violante, Bruno Trentin e Cesare Annibaldi, Gina Lagorio e Marisa Fenoglio, Gianni Vattimo e Marco Revelli, Paolo Grossi e Giorgio Ru olo, Angelo d’Orsi e Giovanni Maria Flick, Vittorio Foa e Giorgio Benvenuto etc. etc... Oltre alle numerose pubblicazioni del Centro Studi, ha promosso, sostenuto e realizzato spettacoli teatrali e imprese cinematogra¬fiche (il corto ‘Alla ¬fine della nuvola’, per la regia della jesina Federica Biondi, ha vinto il Mirabilia International Film Awards di Torino nel 2021), con un’attenzione particolare alle giovani generazioni, che coinvolgeva nelle iniziative organizzate dal Centro Studi. La documentazione del Centro Studi sarà presto riunita presso la sede dell’AnpiI cittadina. Il Calamandrei lo ricorderà con una giornata in suo onore, Gian Franco Berti. La milizia civile della cultura, che sarà realizzata nell’aprile del prossimo anno nella sua città, e alla quale invitiamo si¬n d’ora autorità e personalità cittadine, studenti e insegnanti, e tutta la comunità jesina.

Francesca Chiarotto e gli Amici del Calamandrei