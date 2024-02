In ricordo di Palatucci, il questore che salvò oltre cinquemila ebrei

In Largo Palatucci è stata deposta una corona dinanzi alla stele intitolata al giovane questore Palatucci, posizionata sotto un albero di melograno piantato nel 2021 in sua memoria. Il commissario Giovanni Palatucci morì all’età di trentasei anni nel campo di sterminio di Dachau, a pochi giorni dalla liberazione, il 10 febbraio 1945. Il commissario Palatucci, nei pochi anni in cui fu reggente della questura di Fiume, riuscì a salvare oltre cinquemila persone, mettendo a repentaglio la sua stessa vita, fino appunto all’estremo sacrificio, cui non volle sottrarsi con la fuga, per non esporre i suoi collaboratori ad una ritorsione delle SS. Palatucci è stato definito dallo Yad Vashem di Gerusalemme uomo “Giusto tra le Nazioni”, ovvero quelle persone che prendono i destini del mondo sulle loro spalle, con umiltà e spirito di servizio.