In sala slot a soli 14 anni. Multato il titolare del locale

A soli quattordici anni, di venerdì sera, è all’interno della sala slot: maxi-sanzione al titolare che adesso rischia la sospensione dell’attività da 10 a 30 giorni. Nel piano di controllo del territorio, fortemente voluto dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, sono passate al setaccio della squadra amministrativa le sale gioco della provincia. A Monsano è stata controllata la sala slot del ’Paradise play, drink & food’, tra le più grandi dell’interland e all’interno è stata trovata una studentessa di 14 anni, nonostante l’accesso al locale sia severamente vietato ai minori di 18 anni.

Al titolare, che si è detto incredulo per l’accaduto, tenuto conto che impiega addetti alla sicurezza all’ingresso della sala, è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 6.600 euro. Adesso la questura trasmetterà gli atti ai Monopoli di Stato che dovranno decidere la sospensione dell’attività di gioco dell’esercizio.

L’attenzione della questura verso certi fenomeni che potrebbero cagionare ludopatia resta alta, a difesa della fascia debole dei minorenni. "Siamo dispiaciuti per quanto accaduto – spiega Enrico Marconato, gestore della sala slot del Paradise – cercheremo di capire il perché la presenza della ragazzina che sarebbe entrata assieme ad una decina di persone adulte non sia stata notata dagli addetti alla sicurezza all’ingresso della sala. La ragazzina all’arrivo dei poliziotti stava tranquillamente seduta a bere un te’ sul divanetto, non era assolutamente alle postazioni di gioco, ma siamo ben consapevoli del fatto che i minori non possono proprio entrare. Non era mai accaduto prima".

Non sarebbe dunque a rischio la licenza ma i monopoli di Stato potrebbero valutare una sospensione che potrebbe arrivare fino ad un mese. Misura che va ad aggiungersi comunque ad una sanzione piuttosto salata. I controlli da parte delle forze dell’ordine proseguiranno incessanti su tutto il territorio proprio per prevenire questi fenomeni e per vigilare sul rispetto della legalità.

Sara Ferreri