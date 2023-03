In scena arriva l’"imaginary folk" del trio sloveno dei "Sirom"

Musica internazionale domani sera (ore 21.30) a Offagna grazie a ‘Klang. Altri suoni, altri spazi’, la rassegna nata per valorizzare esperienze di qualità che si contraddistinguono per un significativo tasso di sperimentazione e una forte autorialità. Nella chiesa del SS. Sacramento si esibiranno i Širom, trio sloveno composto da Iztok Koren, Ana Kravanja e Samo Kutin, i quali mettono in scena una sorta di ‘imaginary folk’, ovvero folk music proveniente da un universo parallelo.

L’unico compito che si chiede all’ascoltatore è di scoprire il mistero e il fascino, l’abbandono e l’ipnosi evocati dai mondi immaginati, creati, messi a disposizione dai Širom. L’intreccio di diversi approcci e strumenti musicali, storie di suoni e immaginazione musicale sfrenata sono il principio guida del trio.

Nel repertorio di Koren, Kutin e Kravanja si possono trovare più di una dozzina di strumenti (percussioni, voci, strumenti autocostruiti, violini, banjo e molto altro) e almeno altrettante forme musicali. Il loro sound oscilla tra un’ampia gamma di suoni folk e meditazioni contemporanee in stile rock acustico. Il risultato finale è un minimalismo radicato ma ancora mistico.

Il cartellone di ‘Klang’ nasce come contenitore aperto pronto ad accogliere nuovi appuntamenti in questo viaggio che percorre ‘altri suoni, altri spazi’, come recita il sottotitolo della rassegna, proprio a sottolineare come ad essere protagonista non sia solo la musica in quanto tale, ma il connubio creativamente esplosivo con i preziosi spazi del territorio.

Ad arricchire il programma, il 9 giugno al Teatro Pergolesi di Jesi, sarà Angel Olsen, con una delle quattro tappe italiane di ‘Solo tour’, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Pergolesi Spontini. Con il suo folk sognante e introspettivo, la cantautrice del Missouri ha saputo ritagliarsi uno spazio originale nella scena cantautorale americana. Merito di una vocalità magica e di un eclettismo notevole, che spazia dal twee-pop dei 60’s al garage, dalla tradizione country al più vitale indie-rock. ‘Big Time’, sesto album della carriera, ha portato la Olsen a un senso di sé più profondo e autentico che mai. Info: Amat (0712072439 e www.amatmarche.net), Loop Live Club (www.looplive.org). Prevendite biglietti su Vivaticket.