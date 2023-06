In scena ’Elisir d’amore’ "Spettacolo interattivo"

Elisir d’amore va in scena al museo della civiltà contadina. Sarà l’associazione Villa InCanto con i suoi artisti guidati dal Maestro Riccardo Serenelli il 4 luglio (ore 19,30) a dar vita ad uno spettacolo interattivo che coinvolgerà a pieno quanti interverranno. L’evento presentato alla presenza dell’assessore alla cultura Maura Nataloni. In scena una rivisitazione dell’opera di Donizetti "L’elisir d’amore". "I solisti – spiega il Maestro Serenelli - daranno vita alle celebri melodie donizettiane disponendosi fra il pubblico così da creare un tutt’uno con la scena. L’opera è ambientata in un contesto rurale e il museo con le sue peculiarità rappresenta sicuramente il luogo ideale. L’ambiente e gli oggetti come per magia torneranno a vivere, mentre gli artisti guideranno gli spettatori in un viaggio nel passato pieno di emozioni e di ricordi". La storia parla d’amore a tratti buffa e a tratti romantica: Nemorino è innamorato della bella Adina ma osteggiato dal suo rivale in amore il sergente Belcore arrivato nel villaggio in cerca di nuove reclute per il suo esercito. Nemorino, ingenuo contadino, per conquistare Adina si affiderà ai consigli del Dottor Dulcamara, ambulante, imbroglione che gli venderà del buon vino spacciandolo per un portentoso elisir d’amore capace di far innamorare chiunque. Nemorino bevutasi l’intera bottiglia ubriaco troverà il coraggio di dichiararsi alla bella Adina che alla fine accetterà l’amore del giovane. I solisti saranno Adina Martina Malatini "Nemorino" Carlo Giacchetta, "Belcore" Ferruccio Finetti" "Dulcamara" Davide Bartolucci. Antonella Marcaccini, proprietaria creatrice e curatrice del Museo della Civiltà contadina che accoglierà gli ospiti nell’incantevole cascina immersa nei boschi fabrianesi, sottolinea: "Sono veramente felice ed orgogliosa di accogliere questa iniziativa presso il museo della civiltà contadina. Il museo, di proprietà della mia famiglia, è presente dal 1982, curato e realizzato dai miei genitori, dopo 30 anni di ricerca, e al momento conta circa 2000 pezzi. è stato ripreso in mano tre anni fa da me e dopo pandemia, bombe d’acqua e altre vicissitudini, sto realizzando un grande sogno, dare una nuova vita a qualcosa di "vecchio" che con le sue radici non può che rimanere attualissimo. Da questo anno sono partita con laboratori per le scuole, eventi correlati nella natura, corsi di yoga e di scrittura per adulti". L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero: 338 600 3973.