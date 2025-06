In scena il circo contemporaneo. Ecco l’Art Festival sulla Riviera

Tra magia, spettacoli e tanto divertimento parte la nona edizione di Art festival, l’evento internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica che si svolgerà in quattro Comuni tra le province di Ancona e Macerata.

Si parte venerdì 27 a Porto Recanati, poi si arriva a luglio, venerdì 4 a Numana, che ha accolto la presentazione ieri, domenica 6 a Loreto e sabato 12 e domenica 13 a Recanati. L’Art Festival nasce sullo sfondo di una convinzione, che l’arte abbia un valore terapeutico, di cui tutti dovrebbero usufruire per migliorare la propria vita.

A ideare il Festival l’associazione di promozione sociale Whats Art aps, nata a Recanati dalla volontà di giovani provenienti da esperienze artistiche differenti, di coinvolgere i talenti artistici contemporanei, nella creazione di eventi spettacolo destinati al godimento di ogni persona. Scenari di magia i centri storici.

Numana accoglie l’evento in piazza del Santuario alle 18.30 con Manuel Massarini, scultore di palloncini di alto livello, alle 19.30 "Love and salt" di e con la compagnia "Duo un pie" dall’Argentina, alle 21 spazio al "Cafè rouge" di e con Circo bipolar, uno spettacolo di acrobatica aerea, giocoleria ed equilibrismo. Alle 21.45 a piazza Nuova "Madama Scintilla" di e con Gaia Atmen, domatrice di fiamme. Gli stessi spettacoli replicano in seconda serata, sempre a ingresso gratuito.

Loreto apre via papa Sisto V dalle 18 con il mercato dell’artigianato e si prepara per lo spettacolo delle 18.15 nella vicina piazza Garibaldi "Dubaduba music show" di e con Francesco Colocci e Francesca Torregiani, un concerto partecipato in cui il pubblico contribuisce in modo diretto alla creazione del repertorio. Alle 18.45 in piazza dei Galli "My heart in on the table" di e con Pigreco company (Francia e Germania) dove il palco, un tavolo, si trasforma in un simbolo universale. Tornano alle 19.30 in via Papa Sisto V "Love and salt", alle 20 in piazza papa Giovanni XXIII "Cafè rouge" e alle 21 "Non rompetemi le bolle" di e cono Gloria Coppola, spettacolo di bolle di sapone e di nuovo altre repliche fino a tarda notte.

A Porto Recanati il Festival si svolge al largo Porto Giulio (alle 21.30 spettacolo della compagnia Circo Madera) e a Recanati in centro.