In scena "Lemnos" di Giorgina Pi. La Grecia classica si fa moderna

Dopo "Tiresias" e "Guida immaginaria" la regista Giorgina Pi aggiunge la terza tappa del suo ultimo, ambizioso progetto artistico. Si tratta di "Lemnos", in scena oggi (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi. Lo spettacolo prende le mosse da una riflessione sul mito di Filottete, confrontandosi con l’omonima tragedia di Sofocle e con le vicende biografiche, i diari, le poesie e i racconti dei tanti antifascisti che vennero confinati, torturati e uccisi in Grecia dal 1946 al 1974. In primo luogo il grande poeta Ghiannis Ritsos. ‘Lemnos’ è una drammaturgia originale che nasce da scoperte e risonanze con il presente, da viaggi alla scoperta di quei luoghi, da incontri e interviste. Da diari scritti nei mesi di lavoro. Il mito narra che Ulisse e il giovane Neottolemo tornino a Lemnos, dove avevano abbandonato Filottete durante il viaggio verso Troia, per sottrargli con l’inganno l’arco donatogli da Eracle, senza il quale la guerra di Troia non potrebbe essere vinta. Alla fine, però, la rivoluzione interiore di Neottolemo modificherà l’esito della storia.

Nello spettacolo creato da Giorgina Pi con alcuni interpreti storici della compagnia Bluemotion, Filottete ed Eracle sono due donne, due polarità che circondano i due diversi modelli maschili di Neottolemo e Ulisse. Lo studio storico delle tragedie messe in scena in Grecia dagli artisti nel periodo di confino offre un ulteriore spunto alla ricerca alla base dello spettacolo, al punto che il coro, figura liminale tra la tragedia sofoclea e la Grecia contemporanea, è interpretato da un’attrice greca. Frutto di un’indagine letteraria, storica, antropologica e psicanalitica condotta da Giorgina Pi insieme alla compagnia e al drammaturgo Massimo Fusillo, ‘Lemnos’ accoglie scoperte e risonanze con il presente. Ecco così le riscritture del mito di Ritsos, i riferimenti alle poetesse femministe Adrienne Rich e Hélène Cixous e al Nobel Derek Walcott, le musiche originali del Collettivo Angelo Mai e quelle di Manos Hadjidakis. La drammaturgia è di Giorgina Pi. con Bluemotion che firma anche video e scene. Gli attori in scena sono Gaia Insenga, Giampiero Judica, Aurora Peres, Gabriele Portoghese e Alexia Sarantopoulou. Info 0731206888.