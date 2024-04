In scena "Romanzo d’infanzia". Show di culto con 600 repliche

Uno spettacolo di particolare intensità e poesia, pluripremiato e acclamato in Italia e all’estero da oltre vent’anni. E’ "Romanzo d’infanzia" della Compagnia Abbondanza / Bertoni, che va in scena oggi (ore 18) allo Sperimentale di Ancona nell’ambito della stagione organizzata da Marche Teatro / Teatro del Canguro. Parliamo di un lavoro di culto, con oltre 600 repliche, tradotto e rappresentato in quattro lingue. Un’opera dedicata a tutti coloro che non possono fare a meno dell’amore, che danza e parla della relazione tra genitori e figli, che commuove gli adulti e fa ridere i bambini. In scena ci sono due danzatori che si alternano tra essere genitori e essere figli, e poi di nuovo padre e figli, madre a figlia. E fratelli. Sì, soprattutto fratelli, che alternano il subire e il ribellarsi, la difesa e la fuga.