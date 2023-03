In scena soldi, sentimenti e sesso: sipario su "Il test" con Roberto Ciufoli Sul palco anche Benedicta Boccoli

Soldi, sentimenti, sesso e successo. Ecco a voi gli ingredienti, a dir poco ‘intramontabili’, della commedia "Il test", opera firmata dal giovane drammaturgo spagnolo Jordi Vallejo che andrà in scena domani sera (ore 21.15) al Teatro Comunale Valle di Chiaravalle. Sul palco saliranno quattro interpreti ben noti al pubblico, in particolare Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli, ai quali si aggiungono Simone Colombari e Sarah Biacchi. "Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione di euro fra dieci anni?". Ettore e Paola, una coppia con qualche problema di carattere economico, devono affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni, in attesa che li raggiunga per cena la nuova giovane fidanzata, eccentrica psicologa di successo. Accontentarsi di una bella fortuna subito o aspettare anni per decuplicarla? La domanda è semplice, la risposta meno. "I test appassionano – dice Roberto Ciufoli, che della graffiante pièce, campione di incassi nei teatri spagnoli, firma anche la regia –. La ricerca della giusta risposta per mostrare di essere intelligenti, acuti, pronti, à la page, ha mantenuto un fascino intramontabile. Cosa può mai nascondersi dietro l’innocuo ‘è meglio un uovo oggi o la gallina domani’? Rispondere ‘dipende dallo stato di salute della gallina’ denota sagacia, cinismo o analisi pragmatica? Qualunque sia lo scopo di un test, il risultato finale sarà sempre una scoperta o la conferma di un comportamento che addirittura può sconvolgere chi viene testato. E’ il nostro caso. I protagonisti della nostra storia vengono letteralmente travolti dagli esiti di quello che all’apparenza è solo un inoffensivo test comportamentale: preferisci la voracità del morso qui e ora o la pazienza dell’attesa di un futuro piatto più sostanzioso? Il ‘test’ va in scena, potete accontentarvi del morso di una sera o tornare e testare la ricchezza del piatto".

La traduzione italiana del testo originale spagnolo è di Piero Pasqua. Lo spettacolo, una coproduzione Pipa e La Bilancia, fa parte del cartellone proposto da Comune e Amat. Biglietti in vendita al botteghino del teatro e nei punti vendita AMATVivaticket (online su www.vivaticket.com). Per informazioni: 0717451020, 0719499266 e www.amatmarche.net.