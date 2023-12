"In scena una lezione di libertà di Flaiano"

La ventesima edizione del ‘Corto Dorico Film Fest’ debutta ufficialmente domani con un grande evento che unisce teatro e musica.

Al Cinema Italia (ore 18) l’attore Fabrizio Bentivoglio e il musicista Ferruccio Spinetti sono i protagonisti di ‘Lettura clandestina: la solitudine del satiro di Ennio Flaiano’. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’Amat, restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano, geniale protagonista della vita intellettuale italiana tra gli anni ’40 e ’60 del Novecento, scrisse per giornali e riviste. La selezione a cura di Fabrizio Bentivoglio, voce narrante accompagnata dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti (Musica Nuda), racconta e tramanda fino al presente la figura di un uomo che come pochi altri ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, era ed è ancora oggi.

Oggi il festival avrà una ricca anteprima. Il progetto ‘Oltre le mura’ entrerà in due carceri, quello di Fossombrone e quello di Villa Fastiggi a Pesaro, dove verranno proiettati in anteprima i corti selezionati per il concorso nazionale di cortometraggi. I detenuti voteranno il loro corto preferito, assegnando il Premio ‘Ristretti oltre le mura’. Alle ore 18 in diretta online sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di Argowebtv) c’è ‘Come saltammo in lungo’, incontro con i registi autori di opere prime Niccolò Falsetti, Nicola Prosatore, Laura Samani e Gianluca Santoni.

Alle ore 21.15 al Cinema Azzurro ci sarà la proiezione del film di pre-apertura della sezione ‘Salto in lungo’, ‘Palazzina LAF’ di Michele Riondino. Tra gli eventi di domani spicca la prima semifinale ‘Corto Slam’ al Cinema Italia (ore 21). Seguirà la votazione del pubblico in sala, il quale decreterà il cortometraggio che accederà alla Finalissima, in programma sabato 9 (ore 21), sempre al Cinema Italia.

Bentivoglio, quali testi di Ennio Flaiano ha scelto per lo spettacolo?

"I testi sono tratti da ‘La solitudine del satiro’, che è una raccolta fatta dallo stesso Flaiano, con articoli tratti da Il Mondo e dal Corriere della Sera. E’ come se già l’autore avesse fatto una selezione per noi. Il periodo coperto va dal 1957 al 1972. Sedici anni sono tantissimi, e non a caso il progetto ebbe una gestazione lunghissima. Io ne leggo sedici, come se fosse uno per ogni anno. L’ambizione è quella di offrire al pubblico un ‘concentrato’ del libro".

E la musica?

"La musica di Ferruccio Spinetti si sposa con la parola di Flaiano, che è un’altra forma di musica, per la limpidezza del pensiero e la pulizia della lingua".

Nessun intento agiografico, immaginiamo. Flaiano sarebbe stato il primo a non gradirlo.

"Assolutamente no. Abbiamo un’altra ambizione: che dallo spettacolo emerga un aspetto sottilmente pedagogico. E’ come se proponessimo le raccomandazioni che un padre farebbe ai propri figli. Noi italiani siamo quei figli".

Cosa ci dice innanzitutto Flaiano?

"Flaiano ci dà una lezione di libertà. Lui non aveva un atteggiamento giudicante. Si poneva ‘in mezzo a noi’".

Da molti è stato ridotto ad autore di aforismi, seppur geniali.

"E’ sbagliato, anche perché nella maggior parte dei casi queste frasi non sono ‘solitarie’, ma sono estratte da qualche suo testo".

Raimondo Montesi