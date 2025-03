In scena uno "Strappo alla regola" con Maria Amelia Monti e Gusmano

Una commedia che tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e che va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri peggiori incubi. E’ ‘Strappo alla regola’, il nuovo lavoro di Edoardo Erba, che vede come protagoniste Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano. Lo spettacolo va in scena questa sera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi, nell’ambito della stagione promossa dal Comune con la Fondazione Pergolesi Spontini e l’Amat.

Con una inedita interazione fra teatro e cinema, e grazie a una comicità dai ritmi incalzanti, la piece ha dimostrato di saper divertire il pubblico, ma anche di farlo riflettere. L’ambientazione della commedia è una sala cinematografica, e sullo schermo viene proiettato un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli, uscendo da uno strappo dello schermo. Si ritrova nella sala deserta dove incontra Moira, la maschera. Moira pensa di essere impazzita, ma deve ricredersi perché Orietta è viva e le chiede aiuto. Temendo di perdere il posto di lavoro, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film per farsi assassinare.

Ma Orietta è decisa a cambiare il suo destino. Mentre sullo schermo i personaggi del film girano a vuoto, Moira si confida: è una donna disperata, che vive una relazione tossica, da cui non riesce a uscire. Ora è Orietta a incoraggiare Moira a trovare lo "strappo" per scappare da una storia dell’orrore. E alla fine sarà proprio lei a salvarla.

Lo spettacolo, prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo, vede la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi e Sebastiano Somma, con Daniele Gaggianesi, Giuseppe Lelli, Francesco Meoni, Sabina Vannucchi e Fabio Zulli. Le musiche sono di Massimiliano Gagliardi, la scena di Luigi Ferrigno e Sara Palmieri, i costumi di Grazia Materia.