In scooter contro un’auto: 31enne gravissimo

di Giacomo Giampieri

Un tremendo incidente si è verificato ieri pomeriggio lungo via Flaminia, all’altezza della ‘Farmacia Palombina’. Ad avere la peggio un 31enne anconetano, Niccolò Bontempi, residente a Montemarciano, che ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale regionale di Torrette, in conseguenza del devastante impatto con un’autovettura condotta da una 26enne del posto. Il pomeriggio soleggiato e tranquillo ha preso una piega angosciante, straziante attorno alle 16.

Secondo una prima ricostruzione, la donna procedeva da Ancona verso Falconara a bordo della sua Mazda comperata di recente e stava svoltando a sinistra, per introdursi in un passo privato tra i civici 412 e 413. In direzione opposta, invece, viaggiava il ragazzo in sella al suo scooterone Kymco People S. Uno schianto frontale agghiacciante, da lasciare senza parole. Avrebbe sbattuto prima sul parabrezza della vettura e, successivamente, con la testa sull’asfalto.

Il giovane ha perso subito i sensi ed è stato soccorso da alcuni presenti che si sono precipitati in mezzo alla strada capendo la gravità della situazione.

"Era una maschera di sangue", hanno raccontato alcuni presenti sopraggiunti poco dopo. "Ci trovavamo in casa, abbiamo sentito un boato indicibile – hanno raccontato altri -. Lo abbiamo visto a terra agonizzante, respirava a fatica. Non possiamo ripensare a cosa abbiamo visto".

Sul ciglio della Statale l’altro voto del dramma, la donna inconsolabile. Era sotto choc per quanto accaduto. Non è ancora chiaro cosa abbia portato a quell’urto disgraziato.

La macchina era danneggiata, il motorino divelto, la strada disseminata di detriti compresa la parte superiore della sella e i pezzi di carrozzeria. Immediato l’arrivo dei sanitari del 118, dopo la chiamata al Numero unico delle emergenze.

L’ambulanza della Croce Gialla di Falconara ha raggiunto la Flaminia assieme all’automedica. In un primo momento, vista la gravità, era stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma il 31enne è stato trattato sul posto e condotto velocemente al pronto soccorso a sirene spiegate, dove vi è arrivato in condizioni disperate.

Presenti anche due pattuglie della Polizia locale di Falconara, una impiegata per i rilievi nei pressi dell’incidente e un’altra poco più a nord, in zona forno Taccalite, per disciplinare il traffico paralizzato.

Sono arrivati persino i vigili del fuoco. L’ospedale di Torrette, per tutta la serata di ieri, è stato un andirivieni di parenti e amici aggrappati alla speranza che il 31enne possa farcela, aggrappati alla forza della vita nonostante un quadro clinico complesso. "Che il Signore possa aiutarlo. Spero tanto che si salvi", ha concluso una donna dopo l’impatto terrificante.