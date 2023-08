In scooter contro un’auto: ferita

Scooter si scontra con un’automobile, paura vicino al Passetto. È successo nella tarda mattinata di ieri nella parte alta di via Trieste, appunto a breve distanza da piazza IV Novembre e dal Monumento ai Caduti. Per cause in corso di accertamento la vettura e lo scooter con in sella una ragazza di 18 anni sono entrati in collisione. Ad avere la peggio ovviamente è stata la giovane che ha riportato un trauma facciale e una sospetta lesione a un ginocchio. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Ancona e i sanitari dell’automedica del 118 che hanno trasferito la 18enne, non in gravi condizioni, al pronto soccorso di Torrette.