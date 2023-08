In Serie B Como vuole Benassi (Fiorentina) e Verdi del Toro: Quasi fatta!

La pesante sconfitta incassata all’esordio nel campionato di Serie B (3-0 dal Venezia) non ha scalfito le ambizioni del Como. Il sodalizio lariano, infatti, è a un passo sia da Simone Verdi del Torino che da Davide Benassi della Fiorentina. Il centrocampista viola ha il contratto in scadenza nel 2024 e guadagna 800 mila euro netti a stagione. Verdi, invece, nelle ultime stagioni ha centrato due salvezze con Salernitana e Verona. È di proprietà del Torino, che però non lo considera per un posto in attacco e dunque deve piazzarlo; al Como c’è Longo, cuore granata, che ha allenato Verdi nella Primavera.