In servizio il nuovo segretario comunale. Alessio Maria D’Angelo

È entrato in servizio a Osimo il nuovo segretario comunale, Alessio Maria D’Angelo, 34 anni. Avrà un incarico a scavalco con impegno a Osimo di due volte alla settimana (lunedì e giovedì), essendo già titolare di segreteria convenzionata per i Comuni di Sirolo e Monsampietro Morico. Anconetano, laureato in giurisprudenza all’Università di Urbino nel marzo 2017, ha svolto corsi di perfezionamento in affari strategici e in diritto civile, penale e amministrativo, acquisendo l’abilitazione all’esercizio della professione forense a ottobre del 2021. Iscritto all’albo nazionale dei segretari comunali, è diventato segretario in convenzione per i Comuni di Sirolo e Monsampietro e per alcuni mesi del 2023 ha svolto la stessa funzione a scavalco per i Comuni di Bolognola e Torre San Patrizio. Il mandato di segretario comunale a Osimo essendo a scavalco è soggetto ad autorizzazione ogni due mesi della prefettura.