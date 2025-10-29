In strada anche un divano. Proprietario subito multato

Uno ha abbandonato un divano in pieno centro, accanto all’isola ecologica. L’altro è stato pizzicato mentre trasportava rifiuti speciali. Sono le ultime due operazioni effettuate lo scorso weekend dagli agenti della Polizia locale di Falconara che, con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a scoprire gli autori di abbandoni e trasporti illeciti di rifiuti. Questo per effetto dell’efficacia dei controlli portati avanti dal Corpo falconarese e a quell’attenzione costante che viene dedicata all’ambiente e al decoro, che si traduce poi in interventi rapidi.

Il primo illecito è stato scoperto nella mattinata del 25 ottobre, quando una pattuglia, impegnata nelle verifiche di routine nella zona della stazione ferroviaria, ha fermato un autocarro carico di rifiuti speciali. Nel cassone c’erano vecchi elettrodomestici, neon fuori uso e soprattutto materiale in ferro da demolizione. Alla richiesta di spiegazioni il conducente, un 49enne residente fuori regione e già noto alle forze dell’ordine, non è stato in grado di indicare la provenienza del materiale trasportato.

Pertanto è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti speciali, un reato che prevede fino a tre anni di reclusione, la sospensione della patente da due a nove mesi e la confisca del mezzo. L’autocarro, infatti, è stato sequestrato. In un’altra operazione, invece, la Polizia locale ha individuato l’autore dell’abbandono di un sofà in piazza Catalani, nel cuore della città, grazie alle indagini e ai filmati dell’impianto di videosorveglianza, collegato alla Centrale operativa. Le immagini, infatti, hanno immortalato il divano, rosso acceso e quindi molto vistoso, che spuntava dal portone di una casa a poca distanza dalla piazza.

A quel punto, gli operatori hanno individuato la persona che risiede nell’abitazione, un cittadino di origini straniere, che sarà sanzionato con una multa fino a mille euro, come previsto dalle nuove norme introdotte contro l’abbandono dei rifiuti. "La difesa dell’ambiente e del decoro urbano è una delle priorità della nostra amministrazione – dice il sindaco Stefania Signorini –. Grazie alla presenza costante degli agenti e all’utilizzo delle telecamere riusciamo a intervenire rapidamente e a individuare i responsabili, scoraggiando nuovi comportamenti incivili". Altre due operazioni erano state effettuate recentemente e, in quelle circostanze, anche grazie alla collaborazione dei cittadini-sentinella.