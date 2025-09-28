In tanti alla scoperta del "Pane Nostrum"

Ha inizio l’ultima giornata di "Pane Nostrum", il festival dedicato al pane, alle farine ed ai lieviti che ormai da anni ha trovato nella spiaggia di velluto il suo palcoscenico ideale. Dopo l’ottima giornata di apertura, il sabato non è stato da meno. La soleggiata mattinata di ieri ha scaldato l’area "Temporary Bakery" che ha visto protagonista Asja Sestilli per un incontro di approfondimento sulle ciambelle marchigiane. Nell’area "Masterclass", invece, Marco Salvucci ha condotto l’incontro "Panrustico, panettone salato marchigiano con Pecorino dei Sibillini, Salame di Fabriano e Oliva Ascolana candita". Grandi appuntamenti incentrati su prodotti e tradizioni del territorio anche negli spazi destinati all’area "Un Caffè con i Maestri" dove si è svolto il convegno CIA dal titolo "Il Distretto del frumento marchigiano "Gran_de’ Marca" un’opportunità per la filiera cerealicola". Nonostante il tempo un po’ incerto, il pubblico ha seguito con interesse le proposte della kermesse. La speranza degli organizzatori è migliorare ulteriormente nel corso della giornata di oggi che chiuderà l’edizione 2025.

Questa mattina, nel Temporary Bakery, a partire dalle 11, si parlerà di dolci della tradizione con Roberto Cantolacqua Ripani mentre alle 18:30 andrà in scena "A tutto Mosto" con Marco Sestilli, Joselito Mancini e Gabriele Mancini. La Masterclass accoglierà, sempre alle 11, la senigalliese Danila Ercole con l’incontro dal titolo "Pizza e Panzanella: il matrimonio perfetto tra sapori e tradizioni" seguita da Alessio Bigoni e Roberto Bigoni che parleranno di ciabatta e pala romana. Alle 10:30 spazio al convegno Assipan: "Dal forno al futuro: innovazione digitale e controllo di gestione nella panificazione". Gran finale alle 18:30: con Slow Food si parlerà di "Slow Grains: riscoprire il pane, custodire la biodiversità".

Nicolò Scocchera