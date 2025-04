In tasca 350 grammi di hashish. Arrestato un 21enne fuori dal bar

Il Comando Provinciale della Finanza continua a intensificare i controlli finalizzati a prevenire e contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel territorio. I militari della Compagnia di Falconara a Montemarciano hanno notato un ventunenne italiano posizionato nei pressi di un bar, intento a nascondere qualcosa all’interno delle tasche dei pantaloni. Durante le operazioni di identificazione, il giovane ha manifestato segni di nervosismo. A seguito di una perquisizione personale, sono stati rinvenuti quattro panetti di hashish. Alla luce di quanto scoperto, le operazioni di servizio si sono estese a Senigallia dove il giovane è residente. Qui, oltre a una busta contenente infiorescenze di cannabis, è stato trovato un bilancino di precisione e circa quaranta bustine di cellophane, utilizzate per il confezionamento della sostanza.

Le attività di Polizia Giudiziaria hanno portato al sequestro complessivo di 350 grammi di hashish, 60 grammi di infiorescenze di cannabis, un telefono cellulare e tutto il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Pertanto, si è proceduto all’arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, con conseguente processo per direttissima disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona.

In conclusione, l’azione costante e capillare della Guardia di Finanza nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti rappresenta un elemento fondamentale nella tutela della salute e della sicurezza pubblica. Questo intervento conferma il ruolo centrale del Corpo nella difesa della legalità e nella protezione della collettività.