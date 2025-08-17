In teatro "Ho un fiore in bocca". Di Scanno torna al Premio Enriquez

Prosegue con lo studio teatrale tratto da ‘L’uomo dal fiore in bocca’ di Luigi Pirandello la serie di eventi inserito nell’ambito del Festival e Premio Nazionale ‘Franco Enriquez’ di Sirolo. Domani sera (ore 21.30) al Teatro Studio Archivio ‘Franco Enriquez’, in via San Lorenzo 26, si potrà vedere ‘Ho un fiore in bocca’, di cui Claudio Di Scanno firma drammaturgia e regia. In scena ci sarà Pierluigi Lorusso.

Di Scanno è fondatore della compagnia Drammateatro, dal 1985 dedita all’innovazione drammaturgica e del lavoro dell’attore. Ha curato tutte le regie degli spettacoli della sua compagnia, portati in tournée in Italia e in diversi altri paesi europei. Nel 2005 ha conquistato il Premio Nazionale Franco Enriquez per la regia, nel 2008 quello del Festival Teatrale di Umag, in Croazia. Nel 2009 ha ottenuto la menzione del critico Franco Cordelli ai prestigiosi Premi UBU per il teatro, quale miglior regista italiano con lo spettacolo ‘I giganti della montagna’ di Luigi Pirandello. Ha realizzato regie di spettacoli del Teatro Stabile dell’Aquila e del Teatro Stabile d’Abruzzo, per il Teatro Regionale abruzzese e per i Teatri Stabili d’Innovazione Florian e L’uovo. Nel 2019 vince il Premio Nazionale Pratola, nel 2020 di nuovo il ‘Franco Enriquez’ per la regia dello spettacolo ‘Moby Dick’.