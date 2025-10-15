In testa Agugliano Polverigi e Olimpia Ostra Vetere

Arriva il primo ko per l’Ankon Dorica nella quarta giornata di Seconda categoria: la formazione anconetana era l’unica delle 48 squadre dei gironi B, C e D ad essere ancora a punteggio pieno: a firmare l’impresa è l’Osimo Stazione Five, che si impone in casa 2-1 con le reti di Staffolani e Testa, rendendo vana quella di Logrieco. Sconfitta pesante, perché costa il primato: la nuova capolista del girone D è infatti l’Agugliano Polverigi, che sale a 10 punti dilagando 4-1 sul campo del Villa Musone grazie alle reti di Mazzieri, Gatto, Donzelli e Impiglia. Venticinque i gol realizzati nel girone D in 8 partite, con un pirotecnico pareggio per 3-3 tra Colle 2006 e Candia Baraccola ad alzare sensibilmente la media: secondo punto per il Colle, che è ultimo in classifica da solo in una graduatoria comunque cortissima.

Una sola squadra al comando anche nel girone C: è l’Olimpia Ostra Vetere, anche lei a 10 punti, +2 sul Monsano che è secondo da solo ad 8. Nettissimo il successo interno contro il Victoria Strada: 3-0, reti di Saturni, Clementi e Magagnini. Anche in questo girone, una sola squadra ultima in classifica da sola, con un punto: è la Labor Santa Maria Nuova, che ha incassato la terza sconfitta in quattro partite perdendo 3-1 sul campo della Serrana 1933: Vincioni, Storoni e Santoni a segno per i locali, Bordoni per la Labor.

C’era grande attesa invece per lo scontro diretto al vertice del girone B pesarese, dove però in questa stagione sono state inserite due squadre anconetane, la Polisportiva Trecastelli e il Senigallia Calcio: proprio il Trecastelli, attesissimo alla vigilia del torneo dopo un mercato importante, attendeva la visita del Gradara con cui condivideva il primato: il match non ha deluso, ha vinto per 2-1 la squadra di casa, grazie alle reti di Marco Carboni e Federico Paolini, entrambi ex Vigor Senigallia ai tempi dell’Eccellenza. Inutile la rete di Gnaccarini per il Gradara. Perde invece al Bianchelli il Senigallia Calcio, 0-2 con l’Urbinelli. Il successo nel big match vale al Trecastelli il primato solitario nel girone B dopo quattro giornate: 10 punti, uno in più dell’Urbinelli e del Real Mombaroccio, al momento le più accreditate rivali della squadre di mister Piero Casucci. A differenza che negli altri due gironi anconetani, nel B c’è una società ancora a 0 punti dopo aver sempre perso: è il Santa Veneranda, che chiude desolatamente la graduatoria con la peggior difesa del girone, 14 gol subiti.

Andrea Pongetti