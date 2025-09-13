In trasferta per rubare le auto. Incastrati dai pedaggi a scrocco

Da Cerignola ad Ancona per rubare automobili di valore parcheggiate lungo le pubbliche vie. Così tre foggiani avrebbero fatto da pendolari, nell’inverno del 2023, prendendo di mira soprattutto mezzi a marchio Volkswagen e utilizzando perfino il telepass che i veicoli avevano incorporato per pagarsi il pedaggio autostradale lungo l’autostrada 14. Proprio il pagamento del pedaggio e la percorrenza dell’autostrada hanno portato i carabinieri sulle loro tracce fino ad identificarli e ritenerli responsabili di almeno due furti di automobili, una Volkswagen T-Cross del valore di 22mila euro e una Volkswagen Tiguan del valore 27.800. Gli stessi sono ritenuti responsabili di tre tentati furti di vetture, una Volkswagen T-Cross ad Ancona, una Volkswagen T-Roc a Senigallia e una Audi Q3 ad Ancona. I tre foggiani, un 28enne e due 22enni, sono a processo davanti al giudice Pietro Renna: le accuse sono di furto e tentato furto aggravati e in concorso e utilizzo indebito del telepass con cui avrebbero pagato due pedaggio per l’uscita di Foggia, da Ancona, del valore di quasi 26 euro ciascuno. Il primo tentativo di furto risale al 18 gennaio del 2023, per una T-Cross. Lo stesso giorno hanno rubato una T-Cross in via Cipolloni, ad Ancona. Il 20 gennaio dello stesso anno c’è stato il tentativo di furto a Senigallia, poi l’Audi. Andato a buon fine il furto della Tiguan in via Marsigliani. La tecnica era sempre la stessa. Prima spaccavano il vetro posteriore delle vetture, poi entravano dentro cercando di manomettere la centralina per commettere il furto. Non sempre ci sono riusciti perché alcuni veicoli avevano il blocco al servo motore e ne impedivano l’accensione. Ieri il giudice ha acquisito la relazione dei carabinieri che hanno effettuato le indagini dopo le denunce dei furti e dei tentati furti delle automobili. Il processo è stato aggiornato al 5 dicembre per la discussione. I veicoli rubati non sono mai stati trovati. Una volta imboccata l’autostrada sono arrivati fino a Cerignola dove se ne sono perse le tracce. I mezzi rubati venivano utilizzati per rientrare a casa, senza nessuna remore.