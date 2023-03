In tre mesi 64 misure di prevenzione

Sono 64 le misure di prevenzione emesse dalla Questura di Ancona in meno di tre mesi.

E’ questo il bilancio di meno di tre mesi di attività della Divisione Anticrimine della Questura di Ancona dall’inizio del 2023: 64 provvedimenti, firmati dal Questore Capocasa, per prevenire condotte violente, criminose o comunque pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica ad Ancona e nella provincia.

Nello specifico sono stati disposti: 24 avvisi orali, 25 fogli di via obbligatori 6 ammonimenti per stalking eo violenza domestica, 4 divieti di accesso alle aree urbane, 3 daspo sportivi, 2 sorveglianze speciali. I provvedimenti adottati dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine, si inseriscono quindi nell’ambito della generale azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti che minano la sicurezza pubblica e la tranquillità della comunità cittadina e dei comuni limitrofi.

Si tratta di provvedimenti che hanno il fine specifico di prevenire la commissione di reati, colpendo soggetti che per il tenore di vita e per i precedenti di polizia, appare verosimile possano continuare a delinquere o comunque mettere in pericolo il vivere ordinato e sereno.

I prevenuti spesso si sono segnalati per reati contro il patrimonio , lo spaccio di stupefacenti, aggressioni violente e maltrattamenti: soggetti che manifestano una particolare insofferenza alle regole sociali ed alla legge.

Il Questore di Ancona: "Il vivere civile, la possibilità di godere le aree urbane, di passeggiare liberamente nei nostri quartieri, sono beni collettivi e primari di cui tutti i cittadini devono poter usufruire senza timore. Questo il preciso impegno della Polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine impegnate in sinergia operativa nella prevenzione e nel presidio del territorio".