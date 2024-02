In tre nell’auto con alcol rubato

Fermati in corso Carlo Alberto la polizia li trova con l’auto piena di alcolici. Il controllo, che risale a martedì sera, ha portato alla denuncia di tre persone, una donna di 28 anni e due uomini di 28 e 37 anni, tutti italiani, per ricettazione e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Al momento del controllo i poliziotti avevano notato che all’interno del veicolo erano presenti diverse bottiglie di super alcolici dei quali nessuno sapeva giustificarne la provenienza. Uno di loro, con precedenti penali, è stato portato in questura e nello zaino aveva altri alcolici. Perquisito il veicolo sono stati trovati un cacciavite è una pinza. I tre hanno ammesso di aver rubato le bottiglie in supermercati.