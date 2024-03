"In tutto questo la Regione sta in silenzio"

"L’unico ente che pare ad oggi inerte è la Regione Marche. Nessuno conosce la posizione e le intenzioni del presidente Acquaroli: l’unica certezza è che non sono state attivate iniziative di alcun tipo, non sono stati fatti investimenti, non è stato fatto nemmeno un incontro e non si conoscono proposte concrete avanzate dalla Giunta regionale". Ad andare all’attacco è il capogruppo Pd in consiglio regionale Maurizio Mangialardi che aggiunge: "C’è una vera e propria rinuncia a governare processi così decisivi per tutto il territorio: una Giunta che sta a guardare, attende, si nega ad ogni sollecitazione costruttiva. Nell’importante dibattito di questi giorni sulle ricadute del nuovo insediamento Amazon a Jesi in termini ambientali, infrastrutturali e di viabilità il presidente Acquaroli deve impegnarsi per trovare soluzioni alle importanti questioni ambientali, infrastrutturali, relative alla viabilità e al trasporto dei lavoratori e delle merci. Non possono essere ignorate le serie questioni che questo nuovo stabilimento pone: dal caro affitti, all’inquinamento atmosferico passando per il significativo carico aggiuntivo che sarà determinato sul traffico dal transito di molti mezzi per il trasporto delle merci e dei lavoratori". Poi l’affondo: "Tutti i sindaci della Vallesina hanno chiesto la convocazione di un tavolo regionale negato dalla giunta Acquaroli) per confrontarsi sulle azioni più urgenti. Il gruppo regionale Pd ha sollecitato con numerosi atti ispettivi la Giunta regionale, non da ultimo con una nuova interrogazione rispetto alla quale attendiamo risposta in tempi brevi".